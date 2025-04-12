İl Genel Meclisi AK Parti Grubu, tüm üyeleri Kızılay’a kan bağışında bulundu.

İl Genel Meclisi nisan ayı toplantısı öncesinde Kadeş Barış Meydanı’nda Kızılay Kan Bağış Aracında giden AK Partili Meclis Üyeleri, gerekli formaları doldurduktan sonra kan bağışında bulundular.

Kızılay’ın önemli bir yardım kuruluşu olduğunu belirten İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, “Her duyarlı vatandaşımız gibi bizlerde bugün AK Parti Grubumuz ile Kızılay’ımıza kan bağışında bulunduk. Çorum’umuzun simge meydanı olan Kadeş Barış Meydanında kurulan stantta İl Genel Meclisi AK Parti Grubu Üyelerimizle birlikte kan bağışında bulunarak, örnek teşkil etmesini istedik. Her vatandaşımızı bu önemli kuruluşumuza kan vermeye ve destek vermeye davet ediyoruz” dedi.