Çorum Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca düzenlediği ve şehre manevi bir atmosfer kazandıran Geleneksel “Ramazan Akşamları” etkinlikleri, final programıyla yoğun katılım ve büyük coşku eşliğinde sona erdi.

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen geceye Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.

Program, Çorum Web TV aracılığıyla yerel medya platformlarından da canlı olarak yayınlandı.

Program, Aziz Mahmut Hüdayi Camii İmam-Hatibi Fatih Kılıçoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Gecede, “Ey Sevgili” eseriyle geniş kitlelerce tanınan sanatçı Fadıl Aydın sahne aldı.

Sanatçı, konser boyunca birbirinden güzel ilahi ve ezgiler seslendirerek salonu dolduran vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Sanatçının performansı katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Gecenin sonunda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaptığı konuşmada mübarek Kadir Gecesi’ni tebrik ederek tüm katılımcılara teşekkür etti. Konser dolayısıyla Fadıl Aydın’a da teşekkür eden Başkan Aşgın, “Sanatın Allah’ın razı olduğu ortamlarda da yapılacağını bize gösteren Fadıl Aydın gibi tüm kardeşlerimden Allah razı olsun. Rabbim sayılarını artırsın. En güzel ilahileri, en güzel ezgileri söylesinler. Ümmetin çocukları, yavrularımız, anneleri ve babaları onlara eşlik etsin. Bu mutluluk, bu huzur, bu güzellik inşallah dünyayı aydınlatsın, bütün mazlumlara umut olsun.” dedi.

Konuşmasında İslam coğrafyasına da değinen Aşgın, “Tüm mazlum coğrafyaların güldüğü; Gazze’de, Filistin’de, Doğu Türkistan’da böyle gecelerin düzenlendiği günleri Rabbim bizlere göstersin” diyerek temennilerini dile getirdi.

Gecenin sonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın sanatçı Fadıl Aydın’a çiçek ve hediye takdiminde bulundu.