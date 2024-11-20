Okul Sporlarında sezonun ilk kupaları genç erkekler Bowling’de verildi.

Sezonun ilk şampiyonluğunu ise Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi kazandı. Buhara Kültür Merkezi Bowling Salonunda yapılan genç erkekler il birinciliğinde dokuz okul mücadele etti.

Bayat ilçesinde Bowling salonu olmamasına karşın üç okul mücadele eden Osmancık’tan bir okul Merkez’den ise beş okul mücadele etti.

Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Mert Polat, Volkan Özdemir, Beytullah Çelikbaş, Muhammed Sefer Tekmen ve Ahmet Yasin Güleç’den oluşan kadrosu ile 1354 puanla şampiyonluğu kazandı.

Mehmet Anadolu Lisesi A takımı antrenör Halil Geylan yönetiminde Kerem Ahıshalı, Buğra Can Sarı, Ömer Durgun, Salih Uzun, Muhammed Enes Sütcü ve Enes Dalkıran’lı kadrosu ile 1178 puanla ikincilik kupasının sahibi oldu.

Spor Lisesi ise Arda Tütüncü, Ahmet Efe Köten, Abdurrahman Gürbüz, Arda Kekillioğlu, Ahmet Efe Döneyen ve Yusuf Peker’li kadrosu ile 1130 puanla üçüncü olurken Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesi antrenör Tuğrul Karakuş yönetiminde Enes Yılmaz, İlker Kerim Çakıroılu, Berkay Özdemir, Muhammet Mustafa Karaköse ve Samet Sarı’dan oluşan kadrosu ile 1066 puanla dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Sezonun ilk kupaları genç erkekler bowlingde düzenlenen törenle sahiplerine verildi.