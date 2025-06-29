CHP'deki kurultay tartışmaları siyaset gündemindeki yerini koruyor. CHP’nin 30 Haziran’daki kurultay davası öncesi, eski genel başkan Kılıçdaroğlu ile görüşen üç isimden biri olan Mansur Yavaş''ın “Bu iş kavgaya dönüştü. Her şey konuşuldu, Kılıçdaroğlu ile bir görüşme daha olacağını sanmıyorum" sözleri medyada geniş yankı uyandırdı.

MANSUR YAVAŞ: BÖYLE BİR SÖZÜM YOK



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından çıkan haberleri yalanladı. X hesabından Sözcü Gazetesi'nin 'Mansur Yavaş: 'Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu'yla görüşmem'' paylaşımını yanıtlayan Mansur Yavaş, 'Böyle bir sözüm yok' açıklamasında bulundu.



Mansur Yavaş'ın paylaşımı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel cephesinde şaşkınlıkla karşılandı.