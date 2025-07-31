Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “İş’te Güvenli Gelecek Tırı” programı kapsamında, 28-29 Temmuz tarihlerinde Millet Bahçesi’nde farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Toplumda iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan program hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap eden aktivitelerle zenginleştirildi. Katılımcılar, interaktif uygulamalarla güvenli yaşam bilincini pekiştirirken, aynı zamanda keyifli vakit geçirme ve çeşitli hediyeler kazanma fırsatı buldu.

YETİŞKİNLERE ÖZEL İNTERAKTİF İSG DENEYİMİ

Yetişkin katılımcılar için hazırlanan İSG Bilgi Çarkı ve Adım İSG oyunları büyük ilgi gördü. Takım formatında oynanan bu oyunlarda katılımcılar; risk değerlendirmesi, kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı, iş kazalarının önlenmesi ve acil durum davranışları gibi temel İSG konularında bilgilerini tazeledi. Renkli tasarımları ve eğlenceli formatıyla dikkat çeken bu oyunlar, geleneksel eğitim yöntemlerinin ötesinde katılımcıların aktif katılımıyla etkin bir öğrenme ortamı sundu.

ÇOCUKLARA OYUNLARLA GÜVENLİ YAŞAM BİLİNCİ KAZANDIRILDI

Minik katılımcılar için geliştirilen “Sağlık ve Güvenlik Tahtası” uygulaması sayesinde çocuklar, günlük yaşam alanlarındaki (ev, okul, sokak) güvenli ve tehlikeli davranışları ayırt etmeyi eğlenerek öğrendi. Mıknatıslı kartlarla oynanan oyun; çocukların dikkat, muhakeme ve karar verme becerilerini geliştirirken, güvenli yaşam alışkanlıklarının küçük yaşta kazandırılmasına katkı sağlamayı hedefledi.

TOPLUMSAL FARKINDALIK HER YAŞTA ARTIYOR

Kayseri’de gerçekleştirilen 38. İSG Haftası ile başlatılan ve ülke genelinde sürdürülen İSG farkındalık yolculuğu, Çorum durağında da yoğun ilgiyle karşılandı. Çorum Millet Bahçesi’ndeki etkinliklere her yaştan vatandaşın katılım sağladığı gözlemlendi. Özellikle üniversite öğrencileri, ebeveynler ve çocuklardan oluşan geniş katılımcı profiliyle program, hedeflediği toplumsal etkiyi yakaladığını gösterdi. (Haber Merkezi)