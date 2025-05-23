Tarihi Kentler Birliğinin (TKB) Birlik Meclis Toplantısı Konya’nın Akşehir ilçesinde yapıldı.

Toplantıya katılan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, burada yaptığı konuşmada

“İlçemiz Ortaköy, Hitit medeniyetine dini, ticari, idari ve askeri başkentlik yapmış Şapinuva ören yerini sınırları içerisinde barındırmaktadır. Tarihi Kentler Birliğince 3 dönemdir devam eden toplantılarda Hititler ile ilgili herhangi bir program yapılmadı. Bunu bir eksiklik olarak tarafınıza iletiyorum. Ayrıca Hititlerin Başkenti Hattuşa ve Şapinuva Belediye Başkanlarının isminin, oluşturulan ihtisas komisyonlarında olmadığını üzülerek ifade etmek istiyorum. Benim için en önemli olan husus da Hitit Medeniyeti Dünyada Barış Antlaşmasını yapan ilk medeniyettir. Dünyanın şuanda barışa ihtiyacı olduğu bir dönemde 1 Eylül Dünya Barış Günü’nün Tarihi Kentler Birliğince düzenlenecek olan bir toplantı veya çalıştay ile Kadeş Barış Antlaşmasının çıkmış olduğu topraklar olan Çorum’da kutlanmalı ve Türkiye’nin dünya barışına göstermiş olduğu hassasiyet de tüm dünya ülkelerine bir kez daha ifade edilmedir. Tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluk dolu bir gelecek temenni ediyorum” dedi.