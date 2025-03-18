1. Amatör Küme’de ikinci yarının ilk haftasında İskilip derbisinde kazanan İskilipspor oldu.
İskilipgücüspor’u 2-1 yenen İskilipspor dördüncü sıradaki yerini korudu. İlk yarısı Fatih ve Abdurrahman’ın attığı gollerle 1-1 berabere biten maçın ikinci yarı başında İskilipspor’un Kutay ile bulduğu golle 2-1 öne geçti.
Maçın kalan bölümünde İskilipgücüspor’un beraberlik çabası sonuç vermeyince sahadan bu skorla galip ayrılan İskilipspor 12 puana yükselerek dördüncü sıradaki yerini korurken İskilipgücüspor 7 puanda kaldı.
Editör: Çorum Hakimiyet