İskilip Belediyespor yeni Özdenur Özmez’ler için antrenör Adem Uysal yönetiminde ilk şampiyona heyacınını yaşadılar.

Sivas’ta yapılan U 11 ve U14 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasında İskilip Belediyespor antrenör Adem Uysal yönetiminde İkra Naz Çördük, Sevgi Polat, Beyza Yiğit, Kübra Sarı ve Fatma Zehra Aslan ilk kez mindere çıktı.

Antrenör Adem Uysal minik güreşcilerin ilk kez mayo giydiği şampiyonanın çok iyi bir tecrübe kazandığını belirterek ‘Derece gelmedi ama azim, cesaret ve mücadele üst seviyedeydi. Bugün tecrübe kazandık, yarın kürsüye çıkacağız. Bu küçük yürekler, gelecekte şampiyonluklarla dönecek’ dedi.