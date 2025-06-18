U 17 liginde ikincilik kupasını kazanan İskilipgücüspor kupayı Belediye Başkanı İsmail Çizikci’ye götürdü.

U 17 ligini ikinci olarak tamamlayan İskilipgücüspor Kulüp Başkanı Nihat Armutcu, antrenör Galip Gökmen, U 17 takımı oyuncuları ve kulüp yöneticileri İskilip Gençlik ve Spor İlçe Müdürü aynı zamanda Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcının katıldığı törenle Belediye Başkanı İsmail Çizikci’ye verildi.

Belediye ait Temenna Park’ta düzenlenen kupa töreninde konuşan İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci; "Sahadaki inanç, disiplin ve takım ruhuyla bizleri gururlandıran genç sporcularımıza ve emeği geçen kulüp yöneticilerine teşekkür ediyoruz. İskilip’in spordaki güçlü potansiyelini bir kez daha gösteren bu başarı, gençlerimize duyduğumuz güveni pekiştiriyor. İskilip Belediyesi olarak spora gönül veren her gencimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi