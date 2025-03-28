İskilipgücüspor’dan Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a ziyaret. İskilipgücüspor Başkanı Nihat Armutcu ve Başkan Yardımcısı Bahadır Telli, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy birlikte Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında İskilipgücüspor başkanı Nihat Armutcu kulüp faaliyetleri hakkında bilgiler verdi ve spor il müdürü olduğu dönemdeki destekleri için Cemil Çağlar’a teşekkür ederek ismi yazılı kulüp forması hediye etti. Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise ziyaretlerinden dolayı İskilipgücüspor başkanı ve yönetimine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.