1. Amatör Küme’de üçüncülük mücadelesi veren iki takımın maçında İskilipspor, Ulukavakspor deplasmanında ikinci yanda bulduğu gollerle 5-3 yenerek haftayı üç puanla kapattı.

Devane sahasında oynanan maçın ilk dakikalarında iki takımda gollü başyadı.

İlk 9 dakika içinde konuk takım Ethem’in golleri ile 2-1 öne geçerken Ulukavakspor ise Berat ve Fazlıcan’ın golleri ile ilk yarıyı 2-2 beraberlikle tamamladı.

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İkinci yarıda İskilipspor oyuna ağırlığını koydu ve Ethem’in üçüncü Ali Baran ve Emircan’ın golleri ile maçtan 5-3 galip ayrılarak üç puanın sahibi oldu.

Bu galibiyet ile Ulukavakspor 15 puanda kalırken İskilipspor da 15 puana ulaştı ve rakibini puan olarak yakaladı.