İskilip'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen "Veteranlar Futbol Maçı" büyük ilgi gördü.

Belediye İskilip Spor ile İskilip Gücü'nün veteran oyuncuları, Cumhuriyet coşkusunu yeşil sahada yaşattı.

Maça, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci ve İskilip futboluna yıllarca emek vermiş tanınmış sporcular katıldı.

Maç boyunca heyecan dolu anlar yaşanırken, izleyiciler geçmişte İskilip futboluna damga vurmuş oyuncuları yeniden izleme fırsatı buldu.

Kaymakam Polat, Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlenen bu etkinlikte yer almaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, müsabakaya katılan sporculara teşekkür etti. 29 Ekim kutlamalarının bir parçası olarak düzenlenen maç, İskilip'te Cumhuriyet coşkusunu sporla birleştirerek halktan büyük beğeni topladı.