İskilip’te bu yıl büyük bir heyecana sahne olan 2025 Yaz Voleybol Turnuvası tamamlandı.

Turnuvada şampiyonluğu final maçında İskilip Belediyesi’ni yenen Hastanegücü takımı kazandı.

28 Mayıs – 20 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvaya kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, esnaflar ve ilçe halkından oluşan toplam 19 takım katıldı.

Dört grup halinde oynanan müsabakalarda grup birincileri yarı finale yükseldi. A Grubu’ndan Anadolu Gençlik Derneği, B Grubu’ndan Hastanegücü, C Grubu’ndan İskilip Belediyespor ve D Grubu’ndan Tarım ve Orman Müdürlüğü, yarı final bileti aldı.

Yarı finalde İskilip Belediyespor, Anadolu Gençlik Derneği’ni mağlup ederken; Hastanegücü de Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü eleyerek finale çıktı.

20 Haziran’da oynanan üçüncülük maçında Tarım ve Orman Müdürlüğü Anadolu Gençlik Derneği'ni mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Gecenin en çok merak edilen karşılaşmasında ise Hastanegücü ile İskilip Belediyespor karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan final maçını kazanan Hastanegücü, bu yılki turnuvanın şampiyonu oldu.

Final müsabakasına protokolü de yoğun ilgi gösterdi. İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İlçe Emniyet Müdürü Önder, Karakol Komutanı Üsteğmen Hakan Güven ve çok sayıda vatandaş karşılaşmayı tribünden takip etti.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.