Çorum Çalışma ve İşkurumu ile Turkcell Global arasında İşbaşı Eğitim Programı (İEP) imzalandı.

İŞKUR İl Müdürlüğü ile Çorum’da faaliyet gösteren Turkcell Global Bilgi Pazarlama Danışmanlık ve Çağrı Servisleri Hizmetleri A.Ş arasında otuz bir 31 kişilik İşbaşı Eğitim Programı (İEP) imzalandı.

İmza töreninde konuşma yapan İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün İEP NİYEP ve KİBAP gibi birçok programı ile vatandaşların ve işletmelerin yanında olduğunu belirterek, Çorum’da faaliyet gösteren işletmelerle bu tarz iş birliklerinin birçok alanda ve sektörde artarak devam edeceğini ifade etti.

İmzanın ardından Levent Tuzcu, Turkcell Global Çorum Temsilcilerine teşekkür ederek kursiyerlere başarılar diledi. (Haber Merkezi)