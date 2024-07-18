Çorumlu Teknik Direktör İsmet Kamak Kadınlar Süper Ligi takımlarından Fatih Vatanspor takımı ile anlaştı.

Futbolculuğun ardından Teknik adam olarak değişik kulüplerde görev yapan Futbol Federasyonu Eğitim Kurulunda görev yapan İsmet Kamak, İstanbul’da Kadınlar Süper Ligi takımlarından Fatih Vatanspor ile anlaştı. Tecrübeli teknik adam yeni sezonda Kadınlar Süper Liginde görev yapacak.

Kamak, İstanbulspor’da Gençlik Gelişim antrenörü olarak göreve başladığı teknik adamlıkta Malatyaspor, Kardemir Karabükspor, Çubukspor, Antalyaspor, Sarayköy 1965, Şanlı Urfaspor, Karşıyaka ve son olarakda Balıkesirspor takımlarında görev yaptı.