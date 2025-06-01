İsrail ordusu, bu sabah Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinin batısında, insani yardım dağıtım noktasına ulaşmaya çalışan Filistinli sivillere ateş açarak yeni bir katliam gerçekleştirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Refah'ın Mevasi bölgesinde yüzlerce sivil, insani yardımlara ulaşmak için hareket halindeyken İsrail işgal güçlerinin zırhlı araçlardan doğrudan ateş açması sonucu en az 30 Filistinli hayatını kaybetti, 115 kişi yaralandı.

17 SİVİL HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Son günlerde benzer saldırıların arttığına dikkati çeken kaynaklar, İsrail'in yardım dağıtım noktalarını hedef alarak sivilleri kasten öldürdüğünü ve bunu sistematik şekilde uyguladığını belirtti. Sadece son birkaç günde İsrail'in saldırılarında yardım almak için bekleyen 17 sivilin daha öldürüldüğü, onlarcasının yaralandığı bildirildi.

İNSANİ YARDIMLARIN GİRİŞİNİ ENGELLİYORLAR

İsrail, 90 günü aşkın süredir tüm sınır kapılarını kapatarak Gazze'ye insani yardımların girişini engelliyor. Başta gıda maddeleri olmak üzere temel yaşam malzemelerinin girişine izin verilmemesi sonucu Gazze'de yaşayan milyonlarca insan kitlesel açlıkla karşı karşıya bırakıldı.