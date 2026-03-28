Orman Haftası kapsamında YEDAŞ İyilik Kulübü yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Samsun, Sinop, Ordu, Amasya ve Çorum’da gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine 130 şirket çalışanı katıldı. Çalışma, çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlarken, YEDAŞ’ın sürdürülebilirlik yaklaşımını toplumsal faydaya dönüştüren bir adım oldu.



Orman Haftası’na katkı

YEDAŞ’ın sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında faaliyet gösteren İyilik Kulübü, Orman Haftası dolayısıyla çevre odaklı bir organizasyon gerçekleştirdi. Fidan dikimiyle bölgenin yeşil dokusu güçlendirilirken, doğanın korunmasına yönelik duyarlılığın artırılması amaçlandı. Etkinliğe katılan gönüllüler, fidan dikim çalışmalarına sahada aktif olarak destek verdi. Gerçekleştirilen uygulama ile bölgedeki ağaçlandırma faaliyetlerine katkı sunulurken çevreye yönelik farkındalığın artırılması hedeflendi.



Sürdürülebilirlik yaklaşımı sahaya yansıyor

Elektrik dağıtım hizmeti sunduğu bölgede çevresel etkileri gözeten YEDAŞ, sürdürülebilirlik anlayışını farklı alanlara yayarak çalışmalarını sürdürüyor. Doğa dostu uygulamalar ve sosyal sorumluluk projeleriyle bu yaklaşımını destekleyen şirket, çevresel değer üretmeye odaklanıyor. Orman Haftası kapsamında gerçekleştirilen fidan dikimi de bu yaklaşımın sahadaki yansımalarından biri olarak öne çıktı. Bu tür çalışmalarla ekosisteme katkı sağlanması ve çevre duyarlılığının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan YEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Emin Genç, "Orman Haftası kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ile doğaya karşı sorumluluğumuzu sahada somut bir şekilde ortaya koyuyoruz. İyilik Kulübümüz aracılığıyla hayata geçirdiğimiz projelerle, faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde çevre bilincinin güçlenmesine katkı sağlamayı önemsiyoruz. Attığımız her adımda sürdürülebilirlik yaklaşımını gözetiyor, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.