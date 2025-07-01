İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, yönelik "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

157 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İL BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimler arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bulunuyor.

"İZBETON ŞİRKETLERİ ELİYLE YOLSUZLUK"

Savcılıktan yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı; "İzmir Büyükşehir Belediyesi/İzbeton ve alt taşeron şirketler eliyle yolsuzluk Sayıştay Raporu, Mülkiye Müfettişi Raporu, Bilirkişi Raporlarına istinaden tespit edilmiş olupİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Tespit edilen suç unsurları doğrultusunda 01. 07. 2025 günü operasyonel çalışma yapılmış, 157 kişi hakında gözaltı kararı verilmiştir.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden bazıları şöyle:

Tunç Soyer (İzmir Eski Büyükşehir Belediye Başkanı)

Şenol Aslanoğlu (CHP İzmir İl Başkanı)

Barış Karcı (İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri)

Heval Savaş Kaya (İzbeton Eski Genel Müdürü)

Ulaş Aydın (Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı)

Engin Güzel (Buca Belediye Başkan Yardımcısı)

Özgür Ozan Yılmaz (İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreter Yardımcısı)

Çağlar Kalkan (İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi)

Gaffar Karadoğan (İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı)

Gürkan Erdoğan (İzsu Genel Müdürü )

Mehmet Hanifi Mert Yılmaz (Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı )

Haydar İzgin (CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcısı )

Övünç Özgen (İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı

Fırat Erkol (CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un oğlu)

CHP'DEN OPERASYON SONRASI İLK AÇIKLAMA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti; "Güne yine bir şafak operasyonuyla uyandık. İzmir'de önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, dönemin üst düzey bürokratları ve İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu sabahın ilk ışıklarıyla gözaltına alındı. İstanbul'da yaşananlara benzer bir süreçle karşı karşıyayız.

"BU GÖZALTILAR AÇIK BİR SİYASİ TERCİHTİR"

Gözaltına alınan isimlere baktığımızda, bu kişilere yöneltilen iddiaların kamuoyunda uzun süredir konuşulan, defalarca açıklanmış, soruşturulmuş ya da siyasi zeminde tartışılmış konular olduğu görülüyor. Kaçma şüphesi yok. Bu insanların adresleri belli, her gün halkın önünde olan kişiler. İfadeye çağrılsalardı elbette giderlerdi. Şafak vakti yapılan bu gözaltı, hukuki bir zorunluluk değil, açık bir siyasi tercihtir.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde 'Sadece İstanbul değil, diğer iller de felaket' diyerek bu operasyonların işaretini saraydan vermişti. Bugün tanık olduğumuz tablo, hukukun değil, talimatla hareket eden bir yargı düzeninin ürünüdür. Biz yargının bağımsızlığı için mücadele ediyoruz. Ama gerçeklerle karşılaştığımızda bunun hâlâ bir temenni olarak kaldığını görüyoruz. Şimdi ilk uçakla İzmir'e gidiyoruz. Arkadaşlarımıza sahip çıkacağız, yanlarında olacağız. Bu hukuksuzluğa karşı dayanışmamızı ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."