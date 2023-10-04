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Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayat'ın Çukuröz Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ile Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ekipleri, öğrencilere jandarmanın çalışmaları ve görev alanını anlattı.

Ziyarette ayrıca, jandarma ekiplerinin operasyonlarında görev alan jandarma köpeği de çocuklara tanıtıldı.

Okuldaki 58 öğrenciye ayrıca temel çevre bilinci, hayvan sevgisi ve hayvanların korunması, aile içi şiddetle mücadele konularında da eğitim verildi.