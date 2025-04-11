Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 180’nci yıldönümü, Polis Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü’ne önemli bir ziyarette bulunuldu.

İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya ve beraberindeki heyet İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ı ziyaret ederek Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası’nı kutladı.

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü kapsamında dostluk ve dayanışmayı pekiştiren anlamlı ziyarette iki kurum mensuplarının vatandaşların huzuru ve ülke güvenliği için mesai mefhumu gözetmeden gerektiğinde canlarını siper etmekten çekinmeyerek görev yaptığı vurgulandı.

Kamu güvenliği için birlikte görev yapan iki kurumun dayanışma mesajı asker ve polis kıyafeti giyen iki küçük çocuğun videosu ile de pekiştirildi.