Çorum Belediyesi, kadınların el emeği göz nuru ürünlerini ekonomiye kazandıracak. Eski belediye hizmet binasında hazırlanan Kadın Emeği Çarşısı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hizmete açılacak.

Kadınlar kendi ürettikleri ürünleri artık Çorum Belediyesi Kadın Emeği Çarşısı’nda satışa sunabilecek. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Tesisler Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Makine İkmal Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttükleri çalışmaları yerinde inceleyerek “Güzel bir Kadın Emeği Çarşısı oluşturduk. İnşallah kadınlarımız ürettikleri el ürünlerini burada satıp aile ekonomilerine katkı sağlayacaklar” dedi.

Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezleri’nde binlerce kadının farklı branşlarda kurslara katılarak üretim yaptıklarına dikkat çeken Başkan Aşgın, “Kursiyerlerimiz bizden, ürettikleri ürünler için satış yeri yapmamızı istemişlerdi. Bu talep üzerine ev ekonomisine katkı sağlamaya çalışan kadınlar için satış yeri oluşturduk. Gazi Caddesi’ndeki eski belediye hizmet binasında daha önceden veznelerin bulunduğu alanda Kadın Emeği Çarşısı’nı hizmete sunduk” dedi.

Kadınların ürünlerini çarşıya getirebilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerektiğini belirten Aşgın, Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezleri kurslarına katılarak sertifika alanlar, Halk Eğitim Merkezi kurslarından sertifika alanlar ve Çorum Ticaret Sanayi Odası'nın girişimcilik kurslarına katılan kadınların ürünlerini çarşıda satabileceklerini belirtti.

Kadın Emeği Çarşısı’na getirilen ürünlerin, görevliler tarafından incelenerek seçileceğini belirten Başkan Aşgın, “El emeği, göz nuru ürünlerimiz burada mutlaka kalitesiyle, estetiğiyle, güzelliğiyle göz doldurmalı. Kalitesi Çorum Belediyesi kadın emeğine yakışır olmalı. Çorumlu kadınlar zaten en güzelini yapıyor” şeklinde belirtti.



Aşgın, Kadın Emeği Çarşısı’nın resmi açılışını ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapacaklarını sözlerine ekledi.