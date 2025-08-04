Mimar Sinanspor alt yapısından yetişen ardından Çorum FK gelişim ligi takımlarında forma giydikten sonra dört sezondur A takım kadrosunda bulunan Mahmut Eren Güler forma giymesi ve tecrübe kazanması amacı ile Arnavutköy Belediyespor takımına kiralandı.

Çorum FK U 15, U 16, U 17 ve U 19 takımlarında forma giyen profesyonel olarak da 2. ligde 5, 1. ligde bir ve Türkiye Kupasında iki maçta forma giyen Mahmut Eren Güler forma giymesi ve tecrübe kazanması ile yeni sezonda Arnavutköy Belediyespor kulübüne kiralandı. Güler yeni takımının kampına katılarak çalışmalara başladı.