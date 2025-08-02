Arca Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının son gününü sabah ve akşam yaptığı iki antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım Topuk Yaylası tesislerindeki sabah antrenmana sakatlıkları bulunan Geraldo ve Pedrinho dışındaki tüm futbolcular katıldılar.

Salonda yapılan antrenmanda futbolcular gruplar halinde salonda bulunan aletlerde kuvvet ve dayanıklılık hareketleri yaparak hem kaslarını güçlendirdiler hem de zorlu lig sezonu için gerekli fiziksel yüklemeyi aldılar.

Bu çalışmanın ardından tesislerde dinlenen kırmızı siyahlı takım saat 18’de ikinci antrenman için yeniden sahaya çıktılar.

Isınma hareketleri ile başlayan bu antrenman dar alanda oyun ile devam etti ve daha sonra önce küçük daha sonra büyük sahada taktik çalışma ile devam etti.

Teknik Heyet bu çalışmada hazırlık maçlarında gördükleri eksikler üzerine yoğunlaştılar ve uygulamalı olarak futbolculara yapmaları gerekenleri gösterdiler. Çalışma kaleli oyun ile tamamlandı.

Çorum FK’da bu çalışma sezon başı kampının son antrenmanı oldu.

Kırmızı Siyahlı takım bugün öğlen saatlerinde İran takımı ile hazırlık maçı yapacak ve üç etaplı sezon başı kampını bitirecek.

Maçın ardından tesislerden dağılacak olan Çorum FK 5 Ağustos salı günü öğlen saatlerinde tesislerde toplanacak ligin ilk maçında sahasında oynayacağı Amedspor maçının hazırlıklarına başlayacak.