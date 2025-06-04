Mecliste gündem dışı söz alan Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, inşaat projelerindeki usulsüzlük iddialarına değinerek, el birliği ile bu konunun kapatıldığını öne sürdü.

Mimarlar Odası’na bu olayla ilgili 3 belediyenin dosyasının gittiğini dile getiren Tuncay Yılmaz, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: ”Sayın başkan ‘Çorum Belediyesi’nin dışında birçok belediyede daha olmuştur. Sümenaltı edilmiştir” ifadesi kullandı. Mimarlar Odası’na bu olayla ilgili 3 belediye gönderildi. Birisi Çorum Belediyesi, diğer ikisi de CHP’li belediyeler. Bolu ile Yalova Belediyesi. Sümenaltı falan edilmedi. Bolu Belediyesi’ndeki durumu Tanju Özcan ile bizzat görüştüm. İkinci projede yakalamış. Canını yakarım demiş, uyarmış. Siz istediğiniz kadar performans analizi yaptırdık deyin. El birliği ile bu konu aklandı, paklandı, paketlendi kapatıldı. İndirebildiğiniz bina 7 adet. Kamuoyunun gazını aldınız. İnşallah deprem Çorum’un kapısını çalmaz. Çaldığında el mi yaman bey mi yaman bu binalara tek tek bakacağız. İnşallah size haklı çıkarsınız.”

Çorum Belediyesi’ndeki iki tane ihaleye de değinen Yılmaz, şunları söyledi: “Çorum Belediyesi’nin konser organizasyonları, çokta başarılı. Organizasyonları Çorum Belediyesi’nden alan arkadaş 1.5-2 yıl öncesine kadar belediyenin personeli idi. Emekli olmuş. Belediyeden bu ihaleleri almaya, organizasyon yapmaya devam ediyor.

AK Parti İl Yöneticisi bir kadın büyük bir tesadüf Çorum Belediyesi’nden değeri milyonları bulan reklam ihaleleri alıyor. Açık, kapalı, doğrudan demin kalem sizde, yetki sizde başkanım. Bize yasak olan şey size yasal. Nasıl oluyor bu iş başkanım. Etik mi, ahlaka uygun mu? Bunu takip edecek sizsiniz başkanım. İftira dersiniz, belgesini koyarız.

Sosyal belediyecilikten ak belediyeciliğe, ak belediyecilikten Tiktok belediyeciliğine nasıl evrildiğinizi söyleyeceğim. 2024 yılı Çorum Belediyesi’nin basın bütçesini geçtiğimiz günlerde oyladık. 43 milyon TL. 2025 yılı tahmini bütçe 72 milyon TL. Belediyede bir basın birimi var. Tiktok çekmekten başka ne iş yapıyor merak ediyoruz.”

Başkan Aşgın da Yılmaz’a ‘AK Partili birisi ticaret yapamaz, ihaleye giremez, belediyeden emekli olan adam iş yapamaz diye de bir kural hatırlamıyorum’ diyerek, şu cevabı verdi: “Rahatsız etmeye devam edeceğiz. Halkın yanında olmaya devam edeceğiz. 35 personel var. Basın Birimi değil, Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü. 2 ay içinde 220 kurumu ziyaret ettik. Hangi problem varsa kurumlarında görüşme yaptık. Bütün pazarlara gittiler. Talepleri getirdiler. Halkçılık ne, vatandaşın yanında durmak ne CHP’yi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Yeni projemiz şu. Bu personelimiz tüm esnafı ziyaret edecek. Talepleri, şikâyetleri alacak.

Ben AK Partili birisi ticaret yapamaz, ihaleye giremez, iş yapamaz diye bir yasak hatırlamıyorum. Çoğu açık ihaledir. Partisine bakmıyoruz kimin. Bahsettiği kişide en son yönetime girmiştir. Daha öncede bu işi yapan birisidir. Diğeri de belediyeden emekli olmuş. Belediyeden emekli olan adam iş yapamaz diye de bir kural hatırlamıyorum.” (Haber Merkezi)