Sungurlu Belediye Başkanı ve Ahlatcı Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere her iç saha maçında olduğu gibi Manisa maçında da takımını yalnız bırakmadı.

Muhsin Dere Manisa maçının bitişi ile birlikte uzun süredir yapmadığı bir şeyi yaptı ve takımı tebrik etmek için soyunma odasına gitti.

Soyunma odasına giderken kaptan Ferhat Yazgan ile karşılaşan Muhsin Dere’ye kaptan Yazgan kendisine bu sezonda play-off oynama sözü verdi.

Muhsin Dere bu sözleri sosyal medya hesabından ‘Kaptan’dan play-off sözü aldık’ diye paylaştı.