Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, ilimizde düzenlenmesi planlanan Türkiye Şampiyonası için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı makamlarında ziyaret etti.

Federasyon Başkanı Ercüment Taşdemir ilk olarak Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ziyaret etti. Bu ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı ve Çorum Belediyespor kulübü başkanı İsmail Yağbat, Spor ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, İl Temsilcisi ve milli takım antrenörü Samet Türe ile antrenörler katıldılar.

Federasyon Başkanı Taşdemir ziyaret sırasında yaptığı konuşmada Çorum Belediyesi’nin himayelerinde düzenlenmesi planlanan Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası ile ilgili ön görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkan Taşdemir, Çorum’un böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapabilecek altyapıya ve misafirperverliğe sahip olduğunu vurgulayarak, sağladıkları destekler dolayısıyla Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti ve teşekkür plaketi ile milli takım eşorfmanı hediye etti.

Ziyaret sırasında konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye olarak spora büyük önem verdiklerini Karate’ninde bu anlamda ayrı bir yeri olduğunu belirterek oluşturdukları Karate Salonu’nun bunun en güzel göstergesi olduğunu söyledi. Aşgın Çorumlu sporcuların Karate’de elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılar ile gurur duyduklarını belirterek Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan da büyük mutluluk duyacaklarını söyledi.

Başkan Taşdelir daha sonra Gençlik ve Spor il Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret etti. Bu ziyarete Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, Çorum Karate İl Temsilci Samet Türe ile birlikte antrenörler ve Şube Müdürleri katıldılar. Ziyaret sırasında ilimizde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası ile teknik bilgiler ele alındı ve Federasyon Başkanı Taşdemir, İl Müdürü Demirkıran’a destekleri için teşekkür etti ve milli takım eşorfmanı hediye etti.

Ziyaretin ardından Başkan Taşdemir, Çorum Karate Eğitim Merkezi’nde antrenman yapan sporcularla bir araya geldi. Genç sporcularla sohbet eden ve onlara moral veren Başkan Taşdemir, Türkiye’nin dört bir yanındaki yetenekli sporcuların her zaman yanında olduklarını belirtti. Taşdemir, Çorum’da Karatenin gelişimi için büyük çaba gösteren İl Temsilcisi ve milli takım antrenörü Samet Türe ve ekibinede çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Sporcuların gelişimini yerinde takip eden Başkan Taşdemir, sporcularımıza başarı dileklerini iletti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.