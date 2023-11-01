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Çorum'un Kargı ilçesinde geleneksel düzenlenen tarihi Kargı Panayırı, yapılan güreşlerle sona erdi. Geleneksel Asırlık Kargı Panayırı çerçevesinde düzenlenen Kırkpınar pehlivanlarının katıldığı yağlı güreşler, seyircilere heyecan dolu anlar yaşatırken ilçede Kırkpınar havası esti.

YOĞUN KATILIM OLDU

Kargı ilçesi çayır mevkiinde düzenlenen, minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste küçük boy, deste orta boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı boy, baş kategorilerinden oluşan ve Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen’in ev sahipliği yaptığı yağlı güreşlere binlerce kişi geldi.

PROTOKOL TAM KADRO

Ak Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ali Yüksel Kavuştu, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Kargı Kaymakamı Taha Soydaş, Kargı Cumhuriyet Savcıları Yunus Çiçek ve Elif Sümeyye Avcı, güreşleri protokol tribününden takip etti.

GÜREŞ AĞALIĞI YARIŞI

Kargılı işadamı Faruk Çalış, 625 bin liraya 2023 Yılı Geleneksel Asırlık Kargı Panayırı Güreş Ağası oldu. Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, yeni güreş ağasını tebrik ederek ağalık kupasını kendisine takdim etti.

BAŞPEHLİVAN ORHAN OKULU

Başpehlivanlık güreşleri ise seyirciler tarafından heyecanla izlendi. Toplam 23 baş pehlivanın mücadele ettiği güreşler sonunda Antalya’dan Orhan Okullu ile İstanbul’dan Mustafa Taş finale yükseldi. Finalde rakibini yenen Orhan Okulu başpehlivan olurken Mustafa Taş ikinci oldu. Samsun’dan Fatih Atlı üçüncülük ödülünün sahibi olurken Çorum Belediyespor güreşcisi Bekir Eryücel ise dördüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.

Baş Altında Çorum’dan Hakkı Ceylan birinci olurken Amasya’dan Mert Çaloğlu ikinci Çorum’dan Ömer Faruk Kalender üçüncü Çankırı’dan Kadir Güleşen ise dördüncü oldu. Büyük Ortada’da 23 pehlivanın mücadelesi sonunda Çorum’dan Mustafa Tayyip Küçük birinci Kastamonu’dan Muhammet Arslan ikinci Çorum’dan Muhammet Ali Eryücel ücüncü Muğla’dan Cemal Cumbur dördüncü. oldu.

15 penhlivanın mücadele ettiği küçük orta büyük boyda Ankara’dan Yusuf Kırıt birinci Serhat Göçmez ikinci Çankırı’dan Recep Türkyılmaz üçüncü İstanbul’dan Murat Goncü ise dördüncü oldu. Küçük Orta Küçük Boy’da İstanbul’dan Yusuf İslam Taş birinci Çorum’dan Mertcan Damağoğlu ikinci Ankara’dan Eren Kalkan üçüncü Amasya’dan Mehmet Emin Baş dördüncü oldu.

Deste Büyük Boy’da Çorum’dan Hasan Taha Küçük birinci Muğla’dan Ozan Kıl ikinci Kastamonu’dan Ali Turhan üçüncü Yosgat’tan Üzeyir Ayberk Bostar dördüncü oldu. Deste Orta Boy’da Samsun’dan Yasin Eroğlu birinci İstanbul’dan Caner Arslan ikinci Çorum’dan Hüseyin Ejdar üçüncü Sinop’dan Nurican Çavdar dördüncü oldu.

Deste Küçük Boy’da İstanbul’dan İlker Gönültaş birinci Çankırı’dan Fatih Çelik ikinci Samsun’dan Gökhan Yıldırım üçüncü İstanbul’dan Muhammet Berat Duran dördüncü olru. Ayak Boyunda Kahramanmaraş’tan Fatih Özgen birinci Bolu’dan Muhammet Ali Yiğit ikinci Samsun’dan Alperen Albayrak üçüncü Çorum’dan Ahmet Özdemir dördüncü oldu. Tozkoparam kategorisinde Amasya’dan Efe Kadir Tophan birinci Tokat’tan Mahmud Münir Gökçe ikinci Çorum’dan Sedat Ege Çolak üçüncü Samsun’dan Hüseyin Efe Yıldırım dördüncü oldu.

Teşvik 2 boyda Çorum’dan Talha Mert Boyacı birinci Kastamonu’dan Kerem Çubukçu ikinci. Tokat’tan Poyraz Bilgin üçüncü Samsun’dan Emirhan Gümüş dördüncü oldu. Teşvik 1 boyda Çorum’dan Muhammed Ragıp Acı birinci Tokat’tan Eray Fırtına ikinci Çorum’dan Hasan Efe Yaldıran üçüncü Samsun’dan Mücahit Karmil ise dördüncü oldu.

Minik II Boy’da Samsun’dan Batuhan Kırdaş birinci Kastamonu’dan Muhammet Rüzgar Erkan ikinci Çorum’dan Abdullah Kocak üçüncü Ömer Tunca dördüncü. Minik 1 boyda Çorum’dan Taha Bozkuş birinci Fahreddin Acı ikinci Kastamonu’dan Ramazan Çukurören üçüncü Çorum’dan Sefe Dölcü ise dördüncü oldu.