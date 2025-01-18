Kargı'da 11 okulda 1350 öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Belediye Başkanı Hamit Dereli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay, Atatürk İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı.

Akman, öğrencilere tatillerini verimli geçirmeleri, dinlenmenin yanı sıra kitap okuma etkinlikleri yapabileceklerini, arkadaşları ile bir araya gelerek farklı spor faaliyetlerine katılabileceklerini belirterek, eğitim öğretimin ikinci dönemine dinlenmiş ve mutlu bir şekilde tekrar başlamalarını dilediğini söyledi.