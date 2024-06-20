Çorum’un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Günhan Mahallesi Şirinler Sokak’ta seyir halindeki Şamil B. yönetimindeki 34 TC 6118 plakalı araç ile Yıldız Sokak’ta seyir halinde olan Mikail A. yönetimindeki 06 EGB 639 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Yapılan incelemede araçta bulunanların kazayı yara almadan atlattıkları belirlenirken, her iki otomobilde maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.