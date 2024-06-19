Mezarlıklar İşleri Müdürü Mahmut Yabacıoğlu'nun kızı Zeynep Enfal Yabacıoğlu, merhum Murat Demirezen'in oğlu Muhammed Demirezen ile hayatını birleştirdi.
Mahmut-Sema Yabacıoğlu çiftinin kızı Zeynep Enfal ile Murat(merhum)-Havva Demirezen çiftinin oğlu Muhammed Demirezen ile evlendi.
Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıydı.
Nikah törenine önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü ile eşi Hatice Külcü, Yabacıoğlu ve Demirezen aileleri ile davetliler katıldı.
Editör: Murat Çetin