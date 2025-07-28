Dün geceden bu yana kayıp olarak aranan 38 yaşındaki 1 çocuk babası Kenan Kıratlı, yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda sağlıklı bir şekilde bulundu.

AFAD ve jandarma komando ekipleri tarafından, bırakılan aracının bulunduğu Çukurköy istikametine yoğunlaşan aramalara rağmen, Kenan Kıratlı tam tersi yönde, Çorum-İskilip yolu üzerindeki Hacıbeğ benzinliği yakınlarında tespit edildi.

Ekipler ve vatandaşların yoğun çabasıyla sürdürülen çalışmalar sevindirici bir şekilde sonuçlanırken, Kıratlı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.