Dün geceden bu yana kayıp olarak aranan 38 yaşındaki 1 çocuk babası Kenan Kıratlı, yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda sağlıklı bir şekilde bulundu.

AFAD ve jandarma komando ekipleri tarafından, bırakılan aracının bulunduğu Çukurköy istikametine yoğunlaşan aramalara rağmen, Kenan Kıratlı tam tersi yönde, Çorum-İskilip yolu üzerindeki Hacıbeğ benzinliği yakınlarında tespit edildi.

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Ekipler ve vatandaşların yoğun çabasıyla sürdürülen çalışmalar sevindirici bir şekilde sonuçlanırken, Kıratlı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muhabir: Çorum Hakimiyet