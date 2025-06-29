Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin himayelerinde 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan “Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” kapsamında Çorum’da bir dizi program gerçekleştirildi.

Programlara MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve parti teşkilat yöneticileri katıldı.

ESNAF VE İŞ DÜNYASIYLA BULUŞMA

Çorum Sanayi Sitesi’nde Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) iş birliğinde düzenlenen kahvaltı programında, esnaf ve iş insanlarıyla bir araya gelindi. Katılımcılar, esnafın taleplerini dinleyerek, karşılıklı istişarelerde bulundu.

Milletvekili Kayrıcı, esnafın her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, her konuda destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

ARASTA'DA ESNAF ZİYARETİ

Tarihi Ayakkabıcılar Arastası’nda esnaf ve işletmeciler ziyaret edildi. Ziyarete Vahit Kayrıcı’nın yanı sıra MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı, Ülkü Ocakları İl Başkanı, Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık ve parti teşkilat mensupları da katıldı.

Ziyaretlerde esnafla sohbet edilip talepleri dinlenirken, birlik ve dayanışma vurgusu yapıldı.

YENİ EĞİTİM YATIRIMLARINDA İNCELEME

MHP heyeti daha sonra, Çorum’da yapımı tamamlanan ve yeni eğitim döneminde açılması planlanan okullarda incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette yetkililerden bilgi alındı, eğitim camiasına ve Çorum halkına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

İSTİŞARE TOPLANTISI

Son olarak MHP Çorum İl Başkanlığı’nda, Milletvekili Vahit Kayrıcı’nın katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, KAÇEP Birimi, Belediye Meclisi Üyeleri, TÜRKAV ve Türk Kamu-Sen’e bağlı sendika temsilcileri katıldı.

Toplantıda yerel ve genel gündem konuları, yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler değerlendirildi.

MHP yöneticileri Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirttiler.