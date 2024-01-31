Anayasa Mahkemesi üyesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan vekili Kenan Yaşar’a memleketinin takımı Mecitözü Gençlerbirliği forması hediye edildi.

Mecitözü Gençlerbirliği kulübü başkanı Özkan Yaşar aynı zamanda amcası olan Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Mecitözü Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Özkan Yaşar kulüp çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar ise amatör kulüplerin çok önemli bir görevi yerine getirdiğini ve çocuklar ile gençlerin korunması adına son faydalı işler yaptıklarını belirterek her zaman amatörlerin yanında olacaklarını söyledi.

Yaşar Mecitözü Gençlerbirliği’nin de bu anlamda önemli misyon üstlendiğini belirterek Özkan Yaşar’a ziyareti için teşekkür etti ve faaliyetleri hakkında görüşlerini aktardı.