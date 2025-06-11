Yaz aylarının yalnızca güneş ve tatili değil, bazı sağlık tehditlerini de beraberinde getirdiğini söyleyen Uzm. Dr. Samra Heydarova, bunların başında çoğu zaman fark edilmeden vücuda tutunan ve ciddi hastalıkların taşıyıcısı olan kenelerin geldiğini, kene ısırığının belirtisiz başlayarak hızla ağırlaşabileceğini belirtti.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) etkeninin, Bunyavirales takımında, Nairoviridae ailesinde, Orthonairovirus genusunda yer alan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü olduğunu söyleyen Medicana International İstanbul Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Samra Heydarova, "Türkiye’de hastalık, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki yaklaşık 30 ili kapsayan coğrafi alandır. Bu bölge hiperendemik olmaya devam etmekle pek çok ilde de hastalık bildirimi yapılmaktadır. Kenelerin taşıdığı KKKA virüsü, insanlarda ciddi kanamalarla seyreden ve tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilen bir hastalıktır. Türkiye’de özellikle Nisan ve Ekim ayları arasında vaka sayılarında belirgin artış görülmektedir" ifadelerini kullandı.



"Fark edilmeyecek kadar ağrısız olabilir"

Kene ısırıklarının genellikle fark edilmeyecek kadar ağrısız olabildiğine değinen Uzm. Dr. Samra Heydarova, özellikle kırsal bölge ziyaretleri sonrası kişi bazı belirtiler göstermeye başladıysa, bunun Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) açısından mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Uzm. Dr. Samra Heydarova, "Ani ve nedeni bilinmeyen yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı ve kaslarda yoğun ağrı hastalığın ilk işaretleri arasında yer alabilir. Bununla birlikte halsizlik, mide bulantısı ve ishal gibi genel rahatsızlıklar da görülebilir. Daha ileri evrelerde ciltte morluklar, diş eti ve burun kanamaları görülebilir. Gözlerde kızarıklık ve sersemlik hissi de hastalığın seyrine eşlik edebilir. Bu belirtiler ortaya çıktıktan sonra hastalık hızlı bir şekilde ağırlaşabilir. Bu nedenle zamanında tanı konulması ve hastanın sağlık kuruluşlarında takibe alınması hayati önem taşır. Özellikle yaz aylarında açık arazide vakit geçirenlerin bu belirtileri dikkate alması, KKKA’ya karşı erken müdahale için büyük önem taşır" dedi.



Keneyle mücadelede en doğru yöntem: Ezmeden, cımbızla çıkarma

"Kenelerin deriye yapıştığı anda ezilmeden çıkarılması hayati önem taşır" diyen Uzm. Dr. Samra Heydarova, "Kenenin baş kısmına yakın yerinden, cımbız yardımıyla dikkatlice ve yavaşça tutularak çıkarılması gerekir. Kireç, kolonya, sigara gibi geleneksel ancak yanlış uygulamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır. Bu tür yöntemler enfeksiyon riskini artırabilir ve kenenin deride kalmasına neden olabilir. En sağlıklı yaklaşım, mümkünse bir sağlık kuruluşuna başvurarak profesyonel yardım almaktır. Kene çıkarıldıktan sonra ısırık bölgesi ve genel sağlık durumu en az 10 gün boyunca dikkatle izlenmelidir. Ateş, halsizlik veya diğer şüpheli belirtiler gözlemlenirse hemen doktora başvurulmalıdır" şeklinde konuştu.



Kene ısırıklarına karşı yaz boyu alınacak tedbirler

Yaz aylarında artan kene vakalarına karşı alınacak basit ama etkili önlemlerin önem taşıdığının altını çizen Uzm. Dr. Samra Heydarova, "Açık renkli ve uzun kollu kıyafetler tercih etmek, kenelerin vücuda tutunmasını zorlaştırır. Pantolon paçalarını çorap içine sokmak ise kenelerin vücuda geçişini önemli ölçüde engeller. Doğada vakit geçirenler, özellikle piknikten veya tarladan döndükten sonra tüm vücutlarını ayrıntılı şekilde kontrol etmelidir. Bu kontrol sırasında özellikle saç dipleri, kulak arkası, koltuk altı ve diz arkası gibi bölgeler gözden kaçırılmamalıdır. Keneler genellikle bu saklı noktalara yapışmayı tercih eder. Hayvanlarla teması olan kişilerin, hayvanlarının düzenli olarak keneye karşı ilaçlanmasını sağlamaları hayati önem taşır. Evcil ve çiftlik hayvanları kenelerin yayılmasında önemli rol oynar. Bu nedenle hayvanların korunması hem kendi sağlıkları hem de insan sağlığı için gereklidir. Unutulmamalıdır ki kene ısırıklarına karşı bilinçli olmak ve önlem almak, bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesinde en etkili yöntemdir" diye konuştu.