Çorum Belediyesinde kentsel dönüşüm çalışmalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yürütecek.

Belediye Meclisinin cumartesi günü yapılan eylül ayı toplantısında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde değişiklik talebi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Değişiklikle kentsel dönüşüm çalışmalarını yapma görevi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verildi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gündem maddesi hakkında yaptığı açıklamada bu yönetmelik değişikliğinin çok önemli olduğunu belirterek, “Yeni ikinci beş yılımızda kentsel dönüşüme elimizle değil gövdemizle girmeye karar vermiş bir ekibiz. Yerel seçim vaatlerimizde de belirttiğimiz gibi kentsel dönüşüm birimimizi oluşturduk. Birçok farklı birimden arkadaşımızı bu birime aldık. Kentsel dönüşüm çalışmalarını da Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bünyesinde yapmaya karara verdik. Vatandaşlarımız kentsel dönüşüm ile ilgili bilgileri artık Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alabilecekler” dedi.

Belediye Meclisi'nde geçen dönem kurulan Afet Komisyonunun çalışmaları doğrultusunda bir dizi etüd çalışması yapılmasını isteyen Sedat Genç, şehirde kurulacak olan Bilim Merkezi'nde alanında uzman bilim adamlarından oluşan bir Afet Masası kurulması önerisinde bulundu.

Üniversite öğrencisi olarak 1999 Marmara Depremi ve 24 yıl sonrada 6 Şubat Kahraman Maraş Depremi'nde arama-kurtarma çalışmalarında görev aldığını anlatan Sedat Genç, “O zamanki gördüğümüz manzara dehşet vericiydi. Depremden sonra, “Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın” diye çok dualar ettik. Kanun ve mevzuatlarımızı değiştirdik. 24 yıl sonra 6 Şubat Depreminde, Marmara Depreminden daha büyük bir acıyı 11 ilimizde tekrar yaşadık. Ben tekrar arama-kurtarma çalışmalarına katıldım. Mevzuatımız uygun olmasına rağmen, depremden sonra yine aynı söylemler ve aynı tepkilerle karşılaştık. Enkaz altından sevdiklerinizi, tanıdıklarınızı, arkadaşlarınızı, çocuklarınızı çıkarmanın üzüntüsünü tarif edemem” dedi.

Devletlerin asli görevinin kendi vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Sedat Genç, “Bizim devletimizin mevzuat ve kanunları, bu tür doğal afetlere karşı önlem anlamında çok teferruatlı ve uygundur. Tek eksikliğimiz uygulamadır” şeklinde belirtti.

Bu acıları bir daha yaşamamak için önlemleri bugünden almak zorunda olduklarının altını çizen Sedat Genç, “Devletimizin başlatmış olduğu kentsel dönüşüm uzun vadeli bir program. Bu program ile beraber bize kentsel değişim programı gereklidir.

Öncelikli olarak kentimizi, doğal olaylara hazır konuma getirmemiz gerekmektedir. Böylece doğal olayların afete dönüşmesinin önüne geçebiliriz. Benim teklifim bir afet komisyonunun kurulması. Kentimize kurulacak olan Bilim Merkezimizde; alanında uzman bilim adamlarından oluşan Afet Masasının kurulması, daha sonra kentimizdeki bütün binalarımızın sınıflandırılması; binalarımızın sınıflarına göre güçlendirme yapılması, yıkılacak olan binalarımızın bir an önce yıkılıp, hemşehrilerimizin mağdur edilmeden inşa edilmesi. Kentimizde toplanma yerlerinin tekrardan dizayn edilmesi, arama-kurtarma aletlerinin bulundurulması. Böyle bir afette başka bölgelerden bize yardım gelene kadar kentimizi ayakta tutabilecek asgari düzeyde önlemlerin alınması. Bu tür çalışmaların tabii ki uzmanların önereceği şekilde yapılması gerekmektedir. Hemşehrilerimizin müteahhitlerin insafına bırakılmaması gerekmektedir. Geçen dönem Belediye Meclisimizde kurulan Afet Komisyonunun çalışmaları doğrultusunda devam edilmesi gerekmektedir. Bu finansmanı sağlamak size bağlıdır Sayın Başkan, kentimizin koruyucusu ve kollayıcısı sizsiniz. Bunu yapma yükümlülüğü de size aittir. Biz istedikten sonra başarılmayacak hiç bir şey, varılmayacak hiç bir hedef yoktur” diyerek sözlerini tamamladı.