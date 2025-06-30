Çorum Belediyespor Karate’de başarılarına bir yenisini ekledi. Karate Premier Ligi ikinci etabında Çorum Belediyespor sporcuları bir altın iki gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.

Zonguldak’ta 27-29 Haziranda Kozlu Spor Salonu’nda yapılan yapılan Karate Premier Ligi Yüksel Baltay etabında Çorum Belediyespor kulübünden Kerem Tuğra Yağlı U 21 katagorisinde +84 kiloda tüm rakiplerini yeneek altın madalyanın sahibi oldu ve bu ligde ilk birincilik kazanan sporcu oldu. Gençler +76 kiloda mücadele eden Kayra Yağlı ise final maçında rakibine yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Gençler 55 kiloda ise Yiğit Gözübüyük ilk etabın ardından ikinci etapta ta bu kez finalde kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Gözübüyük ilk etap müsabakalarında üçüncü olarak olarakbronz madalya almıştı.

Çorum Belediyespor Karate Antrenörü ve aynı zamanda İl Temsilcisi Samet Türe kulüp olarak Karate’de istikrarlı çıkışlarını sürdürdüklerini belirterek bunu Premier Ligde elde ettikleri başarılar ile bir kez daha gösterdiklerini söyledi. Yaptıkları planlı ve programlı çalışmalar sonunda elde edilen bu başarıların kendilerini gururlandırdığını belirterek ‘Bu başarıda bizlere her türlü desteği veren Çorum Belediyesi yetkililerine teşekkür ediyorum. Sporcularımızın azmi ve çalışkanlığı bizleri gururlandırıyor. Kulüümüz genç yetenekleri desteklemeye ve Türk sporuna katkı sunmaya yeni yetenekler kazandırmaya devam edecektir’ dedi.