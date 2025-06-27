Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ile Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile Sinan Engin'in kızı Elif Engin geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen görkemli düğün töreni ile dünya evine girmişti.

Düğüne katılamayan Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Kuşoğlu ile Ahmet Ahlatcı'yı Altın Rafinerisi'nde ziyaret etti.

Ahlatcı'nın eşi Sibel Ahlatcı ile kızı Yağmur Ahlatcı Yiğittaşcı'nın da bulunduğu ziyarette Kılıçdaroğlu Ahlatcı ailesini tebrik ederek, genç çifte mutluluk dileklerini iletti.

Ahlatcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti.