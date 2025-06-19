CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın arasında kılıçlar çekildi.

Hemen hemen katıldıkları her programda birbirlerine atıfta bulunan ikili arasında tartışmalar yeniden alevlendi.

FİTİLİ AŞGIN ATEŞLEDİ

Geçtiğimiz günlerde Çorum Belediyesi tarafından Ulukavak Mahallesi'ne yapılacak Gündüz Bakımevi'nin temel atma töreninde Tahtasız'a 'hızlı trenin temelini CHP ve Tahtasız'ın engellemelerine rağmen attık' şeklinde konuşması ile tartışmanın fitilini Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ateşlerken, devamında Tahtasız meclis gündeminde söz alarak 'Çorum Belediyesi'nin inşaat projelerindeki usulsüzlük yaptığı' iddialarını gündeme getirdi.

Başkan Aşgın Tahtasız'ın meclisteki konuşmasına cevap olarak Tahtasız’ın sözlerini ‘çamur at izi kalsın’ anlayışı üzerinden art niyetli ve kasıtlı bulduğunu söyledi.

Tahtasız sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımda ise; "Çamur atmıyoruz, yasama hakkımızı kullanarak soru soruyoruz" şeklinde paylaşım yaparak Aşgın'a cevap verdi.