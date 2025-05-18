Kan donduran olay Kozcağız beldesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi.

Mehmet D. ile kız kardeşi Havva D., eniştesi Abdullah D. ve yeğeni Erhan D. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın büyümesinin ardından Mehmet D., ortak kullandıkları tarlayı sürdükleri iddiasıyla eniştesi, kız kardeşi ve yeğenine av tüfeğiyle ateş açtı.

BİR AİLEYİ YOK ETTİ

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, Abdullah ve Havva D. çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan yeğen Erhan D. ise Bartın Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Mehmet D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.