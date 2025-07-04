Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ömer Tamer Doğan, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) aşısı hakkında yaptığı açıklamada, "Şu an İsveç'te aşının Faz-1 çalışmaları devam ediyor. Faz-2 çalışmalarına geçildiğinde bu çalışmalar Sivas'ta da yapılacak. Faz-2 çalışmalarından sonra aşının devreye girmesini bekliyoruz" dedi.

Sivas, Tokat, Yozgat ve çevresindeki illerde kene popülasyonu artış gösteriyor. Kene sayısının yükselmesi, özellikle kırsal kesimde yaşayan insanlar için önemli bir tehlike oluşturuyor. İnsan vücuduna yapışarak kan emen ve taşıdığı virüsleri kana geçiren keneler hakkında uzmanlar sürekli uyarılarda bulunuyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ömer Tamer Doğan, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) aşısı hakkında açıklamalarda bulundu. Aşının İsveç'te Faz-1 çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Doğan, "Şu an İsveç'te aşının Faz-1 çalışmaları devam ediyor. Faz-2 çalışmalarına geçildiğinde bu çalışmalar Sivas'ta da yapılacak. Faz-2 çalışmalarından sonra aşının devreye girmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.



"Aşının Faz-2 çalışması Sivas'ta yapılacak"

Aşı çalışmaları ile ilgili bilgi veren Doğan, "Şu an İsveç'te aşının Faz-1 çalışmaları devam ediyor. Faz-2 çalışmalarına geçildiğinde bu çalışmalar Sivas'ta da yapılacak. Faz-2 çalışmalarından sonra aşının devreye girmesini bekliyoruz. Bu hastalıktan çok korkmamak fakat tedbiri de elden bırakmamak gerekiyor. Gerekli tedbirler alınıp zamanında sağlık kuruluşlarına başvurulduğunda hastalık bir sorun oluşturamıyor. Zamanında ve doğru müdahale olmadığında ölümcül hale gelebiliyor. Öncelikle korunma tedbirleri alınmalı. Uzun otların bulunduğu yerlere girmemek, gidilecekse de açık renk kıyafetler giymek, giyilen kıyafetin paçalarının çorap içine alınması, yere oturulacaksa açık renk örtüler kullanılması, dönüşte muhakkak vücudun dikkatli şekilde kontrolü önemli. Bilhassa çocukların vücutlarının tamamının kontrol edilmesi gerekir. Bu kontrollerde kene tespit edilirse vakit geçirmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerekmektedir" diye konuştu.



"Bu hastalık konusunda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak bir merkez haline geldik"

Çevre illerden de gelen kene vakalarıyla birlikte Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin bir merkez haline geldiğini ifade eden Doğan, "23 yıldır bu hastalığı takip ediyoruz. Hastalığın net bir tedavisi yok daha çok destek tedavisi uygulanıyor. Zamanında gelen hastalarımızda iyileşme bu desteklerle gerçekleşiyor. Kene ısırığı durumunda yapılan en büyük hata bilinçsiz ve yanlış çıkarma hamleleridir. En doğru hareket en yakın sağlık kuruluşuna başvurularak doğru müdahalenin yapılmasını sağlamak olacaktır. Şu ana kadar Sivas Merkez'den vaka gelmedi. Tabii bu gelmeyecek anlamına gelmez, tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Bize gelen vakalar şu ana kadar daha çok Yozgat ve Tokat ağırlıklı. Sivas ilçelerinden ise Hafik, Zara ve Koyulhisar'dan gelen vakalarımız da var. Bu hastalığın tedavisi yok denilse de, keneye maruz kalanlar erken ve doğru müdahale ile hastalıktan rahatlıkla kurtulabiliyor. Bu hastalığa karşı en etkin müdahale önleyici tedbirlerle kene tutulmasını engellemek. Buna rağmen kene ile temas gerçekleşirse de vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmak gerekir. Zamanında ve doğru müdahale ile çok yüksek sayıda hastamız sağlıklarına kavuşmuşlardır. Vefat eden hastalarımızın tamamı kenelerin yanlış şekilde çıkarılmaya çalışılması ve hastanelere geç başvurulması nedeniyle hayatlarını kaybetmişlerdir" dedi.