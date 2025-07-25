Paralimpik Yüzme Milli Takım antrenörü Çetin Koçak İstanbul’da devam eden Avrupa Gençlik Oyunları Yüzme müsabakalarında görev yapıyor.

20 Temmuz’da başlayan ve 28 Temmuz’a kadar devam edecek olan yarışlarda 35 ülkeden 700 sporcu mücadele ediyor.

Bu büyük organizasyonda Çorumlu Çetin Koçak Milli Takım antrenörü olarak görev alacak. Avrupa Gençlik Oyunları Para Yüzme (EPYG) organizasyonu, Türkiye’nin ev sahipliğinde ilk kez gerçekleştiriliyor.

Avrupa’nın dört bir yanından genç sporcuları bir araya getirecek bu prestijli etkinlik, hem sportif rekabeti hem de dostluk ruhunu yaşatmayı hedefliyor.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Para Yüzme Milli Takımı’nda görev yapmak üzere Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirilen Çetin Koçak, bu önemli organizasyonda ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil edecek.

Çetin Koçak’ a bu görevin verilmesi, ilimiz adına büyük bir gurur kaynağı oluşturuyor. Avrupa Gençlik Oyunları, genç sporcuların yeteneklerini sergilemeleri ve uluslararası deneyim kazanmaları açısından önemli bir platform oluştururken, Türkiye’nin organizasyon kabiliyetini de gözler önüne serecek.