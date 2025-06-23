Sırbistan’da yapılan Uluslalararası Serbian Youth İnternational 2025 Badminton turnuvasında Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübü sporcuları bir altın bir gümüş ve iki bronz madalya kazandılar.

Şampiyonanın yıldızı ise bir altın bir gümüş ve bir bronz madalya kazanan Yağmur Koçak oldu.

18-21 Haziran tarihleri arasında Sırbistan’ın Novi Sad kentinde yapılan uluslararası turnuvada Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübü sporcularından U 14 Çift kadınlarda Yağmur Koçak Ankara’dan Gönül Gülfen ile birlikte finalde ev sahibi ülke sporcularını yenerek birincilik ödülünün sahibi oldular.

Yağmur Koçak U 15 karışık çiftler kategorisinde ise Erzincan’dan Kağan Erçetin ile birlikte finalde kaybederek ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Koçak üçüncü madalyayı ise U 15 tek kadınlarda ise üçüncü olarak şampiyonadaki üçüncü madalyasını kazandı.

U 13 çift erkeklerde ise Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübünden Kağan Boyar İstanbul’dan Kadir Emre Yılmaz ile birlikte üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada milli takımda görev yapan Badminton İl Temsilcisi ve Osmancık Barış Boyar Badminton kulübü antrenörü Eren Güngör sporcularının gösterdiği performanstan dolayı kutladı. Güngör hedeflerinin bu derecelerin sayısını artırmak olduğunu belirterek katkı veren herkese teşekkür etti.