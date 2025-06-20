Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını bir kez daha yukarı çekiyor. İsrail-İran arasındaki gerilimin sürmesiyle Brent petrol fiyatları tırmanışını sürdürerek 79 dolar seviyelerine yaklaştı. Bu artış, ne yazık ki akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.

Edinilen bilgilere göre, 21 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor.

Benzinin litre fiyatına 1.51 TL, motorinin litre fiyatına ise 3.30 TL'lik bir artış öngörülüyor.

TGRT Haber