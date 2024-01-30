Aydın'ın İncirliova ilçesindeki bir hayvan çiftliğinde 'Çiko' isimli köpeğin kendinden kat kat ağırlıktaki danaya kafa tutması ve dananın da bu oyuna eşlik etmesi görenlerin içini ısıttı.

İncirliova'daki bir hayvan çiftliğinde, dana ve köpeğin dostluğu ilgi çekiyor.

Köpeğin kendinden katbekat fazla ağır danaya kafa tutması ortaya sevimli görüntüler ortaya çıkardı. Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral olan videoda, birlikte oyun oynayarak neşeli anlar geçiren hayvanların dostluğu görenlerin hem içini ısıttı hem de güldürdü.