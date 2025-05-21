Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) seçimleri bugün Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Cengiz Nayman başkanlığında gerçekleştirilen Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurulu’na AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar ve köy muhtarları katıldı.

Köylere Hizmet Götürme Birliği’nde görev yapacak 2 il genel meclis üyesi ve 2 muhtar temsilcisi seçimle belirlendi.

İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Meryem Demir, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Yusuf Sapancı Küçük Gülücek Muhtarı Hacı Koca, Büğet köyü muhtarı Saffet Kışla, Şahinkaya Köyü Muhtarı Yılmaz Budak, Abdalata Köyü Muhtarı Mehmet Dalyan ve Deliler Köyü Muhtarı Yıldırım Külcü KÖYDES üyeliği için yarıştı.

Yapılan seçim sonucu İl Genel Meclis Üyelerinden Muhammed Fatih Temur 130, Meryem Demir 119 oyla KÖYDES üyeliğine seçilirken, CHP’nin adayı Yusuf Sapancı 77 oy alarak seçilemedi.

Muhtarlardan ise Yıldırım Külcü 125, Hacı Koca 75 oyla KÖYDES üyesi oldu.

Toplantıda ayrıca KÖYDES Birliği Plan ve Bütçe Komisyonu’na 3 kişi seçildi.

Yapılan oylama sonucu Ümit Er, Sinan Ergin ve Eyüp Duran Plan ve Bütçe Komisyonu’na seçildi.