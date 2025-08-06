Adıyaman İl Jandarma Komutan Yardımcılığı görevini yürüten Albay Talip Kurt, Çorum İl jandarma Komutan Vekili oldu.
31 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararıyla, Çorum İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Naim Çetinkaya merkeze alınarak yerine Karabük İl Jandarma Komutan Yardımcısı olarak görev yapan Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz atamıştı.
Albay Ayvaz'ın yardımcılığını ise Albay Talip Kurt yapacak.
Adıyaman'a veda eden Kurt'un, önümüzdeki günlerde Çorum'daki görevine başlayacağı öğrenildi.
Muhabir: Fatih Battar