Zanlıların, soygun sırasında tutukluk yapan silahı, satın aldıkları şahsa iade ettikleri öğrenildi. Altınlar kaynak makinesinin içinde bulunurken silah satıcısı da gözaltına alındı.
Çankaya ilçesinde 25 Ekim saat 20.39'da dükkanını kapatmak üzere kapıda bekleyen kuyumcuya, bir şüpheli arkasından silahla yaklaşarak tehditte bulundu.
Bu sırada ateşlemek istediği silahı tutukluk yapan şüpheli, 2 arkadaşıyla dükkana girerek 1 milyon lira değerinde altın çaldı.
Şüpheliler, kuyumcuya ait otomobili de zorla alarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaçış istikametinde çalışma yaptı.
Otomobilin yerini tespit eden ekipler, 3 saat içinde şüphelileri ayrı ayrı yakalayarak gözaltına aldı.