Çorum'un Alaca ilçesinde Alaca Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdür olarak görev yapan Muammer Tonbul hayatını kaybetti.
Tonbul'un tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Muammer Tonbul vefatı eğitim camiasını yasa boğarken, Çorum'un Alaca ilçesi Çöplü köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen müdürün yarın öğle namazına müteakip Alaca Sebilullah Camiinden kaldırılarak Yeni Mezarlık'ta toprağa verileceği öğrenildi.
Muhabir: Fatih Battar