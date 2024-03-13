Antalya’da bir apartmanın 4. katında bulunan evinin balkonundan düşen Çorumlu genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Çorumlu lise son sınıf öğrencisi Nazar Dizman (18), oturdukları evin balkonundan aniden dengesini kaybederek yere düştü.
Genç kızın kanlar içerisinde yerde yattığını gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi yaptığı incelemede Nazar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Talihsiz genç kızın cenazesi Antalya’dan Çorum’a getirilirken, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'ndaki cenaze töreninin ardından merkeze bağlı Acıpınar köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Genç kızın cenaze törenine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.