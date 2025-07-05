Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Baran, mali tatil hakkında açıklama yaptı.

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren mali tatil uygulamasının, bu yıl 1 Temmuz 2025 günü başlayıp 21 Temmuz’da sona ereceğini belirten SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Baran, “2025 yılı için, beyan süresi 1-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 28 Temmuz 2025 Pazartesi bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi yine 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü mesai saati bitimi olacaktır. Mali tatil uygulamasının amacı meslek mensuplarının yoğun ve aralıksız süren çalışma temposu içerinde kısa da olsa bir nefes alabilmesine olanak tanımaktır. Ancak ne yazık ki, gerek beyan ve bildirimlerin sürekliliği gerekse artan dijital yükümlülükler, bu dönemin gerçek bir tatil olmasını çoğu zaman engellemektedir. Mali tatil uygulamasının gerçek anlamda bir tatil olması için, tüm beyan, bildirim ve yükümlülüklerin bu dönem ertelenmesi, meslek mensuplarının iş yükünün hafifletilmesi, mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması yönündedir. Bu vesileyle, tüm meslektaşlarımızın mali tatil süresini en verimli şekilde değerlendirmesini diliyorum” dedi.



